Philips koopt Amerikaans bedrijf dat pioniert met AI

AMSTERDAM (ANP) - Philips neemt het Amerikaanse bedrijf SpectraWAVE over. Dit bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) bij het in kaart brengen en beoordelen van bloedvaten. Volgens Philips helpt de technologie van SpectraWAVE bij de behandeling van patiënten met coronaire hartziekten. Dit zijn de meest voorkomende vormen van hartziekte, waaronder bijvoorbeeld ook een hartinfarct.

SpectraWAVE is gevestigd in Bedford, Massachusetts. De onderneming werd opgericht in 2017 en heeft momenteel meer dan zeventig medewerkers. Hoeveel geld Philips voor het bedrijf betaalt, is niet naar buiten gebracht. Dankzij de overname kan de technologie van SpectraWAVE op grotere schaal worden ingezet.

Philips heeft al een uitgebreid portfolio voor zogenoemde beeldgestuurde therapieën. In Azurion heeft het zorgtechnologieconcern ook een platform dat dit soort hulpmiddelen samenbrengt. Azurion bestaat sinds 2017 en wordt jaarlijks gebruikt bij de behandeling van ruim 7,6 miljoen patiënten in meer dan tachtig landen.