ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Philips koopt Amerikaans bedrijf dat pioniert met AI

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 9:05
anp151225073 1
AMSTERDAM (ANP) - Philips neemt het Amerikaanse bedrijf SpectraWAVE over. Dit bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) bij het in kaart brengen en beoordelen van bloedvaten. Volgens Philips helpt de technologie van SpectraWAVE bij de behandeling van patiënten met coronaire hartziekten. Dit zijn de meest voorkomende vormen van hartziekte, waaronder bijvoorbeeld ook een hartinfarct.
SpectraWAVE is gevestigd in Bedford, Massachusetts. De onderneming werd opgericht in 2017 en heeft momenteel meer dan zeventig medewerkers. Hoeveel geld Philips voor het bedrijf betaalt, is niet naar buiten gebracht. Dankzij de overname kan de technologie van SpectraWAVE op grotere schaal worden ingezet.
Philips heeft al een uitgebreid portfolio voor zogenoemde beeldgestuurde therapieën. In Azurion heeft het zorgtechnologieconcern ook een platform dat dit soort hulpmiddelen samenbrengt. Azurion bestaat sinds 2017 en wordt jaarlijks gebruikt bij de behandeling van ruim 7,6 miljoen patiënten in meer dan tachtig landen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading