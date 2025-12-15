ECONOMIE
Russische centrale bank eist miljarden van Belgische Euroclear

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 9:06
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische centrale bank eist in een rechtszaak ruim 18 biljoen roebel aan schadevergoeding, omgerekend bijna 196 miljard euro, van Euroclear. Dat meldde een rechtbank in Moskou maandag. De Belgische financiële instelling beheert de meeste van de Russische tegoeden die sinds de Russische inval in Oekraïne door de Europese Unie zijn bevroren.
De zaak is een reactie op de plannen van de EU om de bevroren tegoeden te gebruiken voor financiële steun aan Oekraïne. Afgelopen vrijdag gingen lidstaten akkoord met het voorstel om de Russische miljarden voor onbepaalde tijd te bevriezen. Dat was een eerste stap om een besluit over het gebruik van de tegoeden voor een lening aan Oekraïne te vergemakkelijken, waarover de EU-leiders deze week een besluit nemen.
De Bank van Rusland vindt de voorstellen van Brussel om de bevroren tegoeden te gebruiken illegaal. Door de acties van Euroclear kan de centrale bank naar eigen zeggen als toezichthouder niet meer over zijn tegoeden beschikken.
