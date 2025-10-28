ECONOMIE
Philips krijgt waarschuwing van waakhond VS om tekortkomingen

door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 16:26
SILVER SPRING (ANP/BLOOMBERG) - Philips heeft een waarschuwingsbrief gekregen van de Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA. Daarin zegt de toezichthouder dat na inspecties is gebleken dat het bedrijf op drie locaties niet voldoet aan de productienormen.
Het gaat om een productielocatie van het zorgtechnologieconcern in Eindhoven en twee in de Verenigde Staten. De tekortkomingen gaan onder meer over de klachtenafhandeling en het niet vaststellen en handhaven van procedures voor de controle en de distributie van apparaten. De brief is onlangs verstuurd naar topman Roy Jakobs en werd dinsdag gepubliceerd door de FDA.
Philips meldt dat het de waarschuwingsbrief "heel serieus" neemt en dat er al maatregelen zijn genomen om de tekortkomingen aan te pakken.
