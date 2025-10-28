Humor, vrede en gezondheid: dit zegt het grootste emotieonderzoek ter wereld over geluk

Wat maakt mensen écht gelukkig: vrede, welvaart of gewoon een flinke dosis humor? Het eerste gezamenlijke rapport van Gallup en de World Health Summit geeft daar een verrassend genuanceerd antwoord op. Na twintig jaar onderzoek, 145.000 interviews en data uit 144 landen komt één conclusie duidelijk naar voren: onze emoties zijn cruciaal voor geluk en gezondheid.

Gallup vroeg mensen over de hele wereld hoe vaak ze lachen, genieten, stress voelen, zich zorgen maken of zich gerespecteerd voelen. Het onderzoek laat zien dat de pandemie weliswaar achter ons ligt, maar dat de nasleep nog steeds voelbaar is. Angst, verdriet en stress zijn gedaald sinds hun piek in 2020, maar liggen nog altijd hoger dan tien jaar geleden.

In landen waar vrede broos is, blijken negatieve emoties het sterkst. Tussen 2011 en 2019 nam het aantal protesten, stakingen en onrust wereldwijd met maar liefst 244 procent toe. In zulke omstandigheden stijgen gevoelens van woede, angst en verdriet. In Oekraïne bijvoorbeeld steeg het aantal mensen dat zich zorgen maakt van 31 procent in 2021 naar 57 procent na de Russische invasie. Ook in Libanon bleef de onrust na de economische crisis van 2019 op datzelfde hoge niveau.

Positieve gevoelens blijven opmerkelijk sterk

Toch is het niet alleen kommer en kwel. Wereldwijd voelen meer mensen dan ooit zich gerespecteerd: 88 procent zegt met respect behandeld te worden, het hoogste percentage sinds Gallup met zijn metingen begon. Bovendien is de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Vrouwen rapporteren nog altijd iets meer stress en verdriet, maar leiden even vaak als mannen een gelukkig leven.

De hoeveelheid lachen, plezier en rust blijft stabiel en jongeren tussen de 15 en 49 jaar lachen en leren zelfs meer dan oudere generaties. Hoewel ze vaker woede ervaren, lijken ze ook veerkrachtiger. Volgens de onderzoekers blijven positieve emoties, zoals humor, plezier en verbondenheid beter overeind in tijden van crisis dan negatieve gevoelens. Ze werken als een psychologisch anker dat helpt om tegenslag te overleven.

Opvallend is dat Denemarken, Paraguay en Indonesië tot de gelukkigste landen behoren als het gaat om dagelijks plezier, respect en lachen. En dat zijn lang niet de rijkste landen ter wereld.

Meer dan economie alleen

Lange tijd gold het bruto binnenlands product (bbp) als dé maatstaf voor nationale vooruitgang, maar volgens Gallup zegt economische groei maar weinig over hoe mensen zich werkelijk voelen. In landen met een hoge welvaart, maar weinig vrede, blijken mensen wel meer te genieten en te lachen, maar blijven boosheid en verdriet even sterk aanwezig. Slecht bestuur, oneerlijke verdeling van middelen en een zwakke sociale samenhang blijven zwaarder wegen dan geld.

Het verlies van vrede heeft bovendien een veel grotere impact op emoties dan het herstel ervan. Psychologen noemen dit de negativiteitsbias: negatieve gebeurtenissen blijven langer hangen dan positieve.

Vrede, gezondheid en emotioneel welzijn horen bij elkaar

De onderzoekers benadrukken dat vrede en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Minder geweld en stabiele instituties gaan samen met minder boosheid en verdriet. In landen waar mensen zich veilig, gehoord en gerespecteerd voelen, blijken mensen ook fysiek gezonder. Positieve emoties verlengen zelfs de levensverwachting vanaf de geboorte.

Gallup en de World Health Summit pleiten er daarom voor om emoties te erkennen als een vorm van maatschappelijke infrastructuur, net zo belangrijk als wegen of ziekenhuizen. Emoties kunnen dienen als realtime graadmeter van de gezondheid van een samenleving.

“Humor, respect en gedeelde ervaringen zijn geen afleiding van het echte werk”, zegt Carsten Schicker, CEO van de World Health Summit. “Ze vormen juist de basis van vrede en gezondheid.”

Een glimlach blijkt dus niet zomaar een klein gebaar, het is een bouwsteen voor een stabielere, gezondere wereld.