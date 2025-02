Philips onderuit op Amsterdamse beurs na publicatie jaarcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Philips is op de beurs in Amsterdam ruim 11 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Cijfers van het medisch-technologische concern over het vierde kwartaal en het afgelopen jaar vielen beleggers tegen. In China kampt Philips met een zwakke vraag naar zijn zorgtechnologie.

De omzet daalde in 2024 licht, maar het nettoverlies liep op. Analisten van ING vinden ook dat de beperkte stijging van het aantal nieuwe orders een "zwakke indicator is voor de toekomstige groei". Daarnaast zijn kenners van de bank enigszins teleurgesteld in de voorspelde winstmarge, ondanks kostenbesparingen bij het zorgtechnologiebedrijf.

Philips was de sterkste daler in de AEX, die zelf 0,5 procent lager sloot op 942,28 punten. De MidKap verloor 1,7 procent tot 853,82 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,8 procent.

Op de handelsvloeren verwerkten beleggers nieuwe dreigementen van Donald Trump over importheffingen. Hij zei onder andere een heffing van "rond de 25 procent" te willen invoeren op auto's die de Verenigde Staten inkomen. Ook zouden er heffingen komen op chips en farmaceutische producten.