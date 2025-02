Denen verhogen defensiebudget fors, naderen mogelijk NAVO-doel

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken gaat miljarden euro's extra in zijn defensie steken. Het land had zijn defensiebudget al fors verhoogd, maar komt nu uit in de buurt van de mogelijk nieuwe NAVO-norm die NAVO-topman Mark Rutte steevast noemt.

De Deense regering trekt dit jaar en volgend jaar 50 miljard kroon (omgerekend 6,7 miljard euro) meer uit, laat het ministerie van Defensie weten. Daarmee komt het Deense defensiebudget boven de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De NAVO onderhandelt op het ogenblik over het opschroeven van de tien jaar oude afspraak om 2 procent van het bbp aan defensie te besteden. De 32 NAVO-landen zouden "aanzienlijk boven de 3 procent" moeten aanhouden om de dreiging van Rusland ook in de toekomst te kunnen afslaan, waarschuwt Rutte al maanden.

Denemarken haalde net als Nederland en veel andere NAVO-landen zelfs de 2 procent tot voor kort niet, maar is sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne in allerijl zijn verdediging aan het versterken. Het land is een van de voortrekkers van hard optreden tegen Rusland en een van de koplopers in de steun aan Oekraïne.