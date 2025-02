Tennisster Sabalenka ook in Dubai vroegtijdig uitgeschakeld

DUBAI (ANP) - Aryna Sabalenka is ook op het tennistoernooi van Dubai vroegtijdig uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld uit Belarus ging in de derde ronde met 3-6 2-6 onderuit tegen de Deense Clara Tauson, de mondiale nummer 38.

Sabalenka had in Dubai een bye in de eerste ronde, waarna ze in de tweede ronde te sterk was voor de Russische Veronika Koedermetova. Tegen Tauson, die ze tijdens de Australian Open nog in twee sets had uitgeschakeld, had ze dit keer weinig in te brengen.

Sabalenka verloor op het grandslamtoernooi in Melbourne de finale van de Amerikaanse Madison Keys. Vorige week slaagde ze er in Doha niet in om haar eerste partij sinds de Australian Open te winnen. Ze moest toen haar meerdere erkennen in de Russische Ekaterina Alexandrova.