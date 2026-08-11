Droogte houdt aan, neerslagtekort loopt verder op

HOUTEN (ANP) - De droogte in Nederland houdt de komende weken aan. Daardoor loopt het landelijk neerslagtekort volgens Weeronline verder op van 282 millimeter naar ruim 300 millimeter.

In de rest van augustus wordt geen langdurige neerslag verwacht. De komende dagen verlopen zonnig en droog en aan het einde van de week worden weer tropische temperaturen verwacht. Daarna wordt het iets natter, maar niet genoeg om het watertekort aan te vullen.

Augustus verloopt volgens Weeronline "uitzonderlijk droog". In de eerste tien dagen viel 0,3 millimeter regen, terwijl dit normaal rond de 26,9 millimeter is.

Natuurbranden

Vooral het zuidwesten van Nederland heeft flink last van de droogte. De kans op natuurbranden blijft hoog. In augustus zijn er 133 natuurbrandmeldingen geweest. Voor de hele maand juli stond de teller op 194 natuurbranden.

Ook buurlanden België en Duitsland nemen maatregelen tegen de waterschaarste. Zo mogen boeren in Vlaanderen op verschillende plekken geen water uit sloten en rivieren halen. In meerdere deelstaten in Duitsland is het zondagsrijverbod voor vrachtwagens opgeheven omdat er minder goederen vervoerd kunnen worden over de rivieren.