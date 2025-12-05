Invoering hogere stikstofgrens op 1 januari nog zeer onzeker

DEN HAAG (ANP) - De invoering op 1 januari van een soepelere stikstofgrens is nog altijd zeer onzeker. Het demissionaire kabinet kan dit plan om Nederland van het stikstofslot te halen alleen doorzetten als aan harde voorwaarden is voldaan. Dat is sinds de plannen in oktober werden aangekondigd nog niet erg opgeschoten, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws.

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) ziet de zogenoemde rekenkundige ondergrens als dé oplossing voor het stikstofprobleem. De uitstoot van stikstofvervuilers telt dan pas mee als die boven een bepaalde waarde komt. Maar het kabinet wil eerst weten of deze aanpak standhoudt bij de rechter. Ook moeten er goede afspraken zijn met de provincies, die belast zijn met de vergunningverlening.

De provincies willen onder meer zekerheid dat de plannen ook echt uitvoerbaar zijn, met voldoende zicht op mogelijke juridische risico's. Zij willen dat niet nog eens een groep boeren in de knel komt, zonder dat duidelijk is om wie het precies gaat. Ook moet er beleid komen dat daadwerkelijk leidt tot minder stikstofuitstoot.