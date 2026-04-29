Philips verliest flink op roodgekleurde Amsterdamse aandelenbeurs

AMSTERDAM (ANP) - Zorgtechnologieconcern Philips is woensdag flink lager geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Een Amerikaanse concurrent van Philips maakte bekend "aanzienlijke stijgingen" in de kosten te zien en verwacht dat dit de rest van het jaar zo blijft. Het sentiment in Amsterdam was negatief met vooral rode cijfers.

Zorgtechnologieconcern GE Healthcare heeft de winstverwachting als gevolg van de hogere kosten naar beneden bijgesteld. Branchegenoot Philips verloor 5,3 procent. Beleggers zullen met interesse naar de kwartaalcijfers van het bedrijf uitkijken die volgende week worden gepubliceerd. Chipbedrijven Besi en ASML waren bijna de enige groene lichtpuntjes in de AEX-index. Ze wonnen tot 1,8 procent in afwachting van resultaten van grote techbedrijven. Woensdag komen Alphabet, Amazon, Meta Platforms en Microsoft na de slotbel in New York met kwartaalcijfers.

De AEX-index zakte 0,4 procent tot 997,18 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1005,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen verloor 1,3 procent.

Verkiezingspost

KPN behoorde tot de verliezers in de AEX-index. Het telecomconcern verloor 2,8 procent nadat het kwartaalcijfers publiceerde. De omzet en winst van KPN stegen in het eerste kwartaal en de verwachtingen voor de rest van het jaar werden gehandhaafd. Maar beleggers hadden op meer gehoopt. Ook bierbrouwer Heineken verloor 2,8 procent.

PostNL verloor opnieuw op de Amsterdamse aandelenbeurs en zakte 6,4 procent. Na het publiceren van kwartaalcijfers zakte de post- en pakketbezorger dinsdag ruim 5 procent. Hoewel het bedrijf profiteerde van verkiezingspost leverde het bezorgen van pakketjes minder op door een zwakkere marktgroei vanwege lagere consumentenbestedingen.

Adidas

Op de laatste handelsdag van JDE Peet's in Amsterdam won het concern 0,3 procent. Het moederbedrijf van Douwe Egberts is overgenomen door het Amerikaanse drankenconcern Keurig Dr Pepper.

Sportkledingfabrikant Adidas won 8,4 procent in Frankfurt. Het Duitse bedrijf heeft meer verdiend in het eerste kwartaal van dit jaar. De omzet steeg met 7 procent tot 6,6 miljard euro.