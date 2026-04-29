Pogacar wint etappe en pakt leiding in Ronde van Romandië

MARTIGNY (ANP) - Tadej Pogacar heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen en neemt de leiderstrui over van Dorian Godon, die dinsdag de proloog won. De wereldkampioen van UAE Team Emirates rekende in Martigny in een sprintje af met de Duitser Florian Lipowitz, de Fransman Lenny Martinez en Jørgen Nordhagen uit Noorwegen. In het algemeen klassement heeft de Sloveen zeven seconden voorsprong op nummer 2 Lipowitz.

Op de enige zware beklimming van de dag voerde Pogacar het tempo op. In eerste instantie kon alleen Martinez hem volgen. Lipowitz wist aan te sluiten en het drietal bereikte samen de top. Onderaan de afdaling, met nog 20 kilometer te gaan, sloot Nordhagen aan. Achter het viertal vormde zich een groep van dertien renners die de achtervolging inzette, maar die strandde uiteindelijk op 21 seconden van de winnaar.

Oscar Onley van Ineos Grenadiers heeft de koers verlaten. De Britse nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar kampte met maagproblemen.