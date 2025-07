AMSTERDAM (ANP) - Philips verwacht dat de impact van de Amerikaanse importheffingen op de jaarresultaten kleiner is dan eerder voorspeld. Het zorgtechnologieconcern verwacht dat de heffingen nu tot een negatieve impact van 150 miljoen tot 200 miljoen euro zullen leiden. Dat was eerder 250 miljoen tot 300 miljoen euro. Dat meldde Philips bij bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal.