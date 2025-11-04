Ipsos: deel mannen denkt vaker na over grensoverschrijdend gedrag

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de mannen is door de recente aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker gaan nadenken over het onderwerp. Ipsos I&O onderzocht ook wat mannen doen als anderen ongepaste opmerkingen of gebaren maken.

Ipsos verwijst naar de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht afgelopen zomer. Na de moord kwam er veel media-aandacht voor geweld tegen vrouwen, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens het onderzoeksbureau denkt ruim een kwart van de ondervraagde mannen vaker na over mogelijk eigen seksueel grensoverschrijdend gedrag of opmerkingen. Ook denken mannen vaker na over zulk gedrag door de mannen om hen heen.

Hoewel 70 procent van de ondervraagden vindt dat mannen elkaar vaker moeten aanspreken op ongepaste seksueel getinte opmerkingen of gebaren, zegt het merendeel in zo'n geval toch niets.

Nieuwe campagne

Redenen om toch te zwijgen zijn volgens Ipsos twijfel over de noodzaak iets te zeggen van zulk gedrag en de angst om de sfeer te verpesten. De helft van de ondervraagden zou eerder iets zeggen van ongepast gedrag van een vriend, als anderen in de groep hem zouden bijvallen.

De rijksoverheid lanceert dinsdag een nieuwe campagne om mannen te motiveren elkaar aan te spreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen. Onder de noemer 'Man, zeg er wat van!' wordt op tv, in de bioscoop, online en in de horeca aandacht gevraagd voor het onderwerp. De campagne is opgezet in samenwerking met de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer.

Uit het Ipsos-onderzoek komt overigens ook naar voren dat de helft van de ondervraagde mannen vindt dat gedrag "tegenwoordig" te snel seksueel grensoverschrijdend wordt genoemd. Zo'n 10 procent van de mannen vindt seksueel grensoverschrijdend gedrag geen groot probleem in Nederland.