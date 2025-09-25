Voormalige ministers en Fed-voorzitters in de bres voor Cook

WASHINGTON (ANP) - Een groep oud-bestuurders van de Federal Reserve en voormalige ministers van Financiën heeft zich tegen het onmiddellijke ontslag van Lisa Cook gekeerd. In een brief aan het Hooggerechtshof verzoeken ze de negen rechters niet mee te gaan in de wens van president Donald Trump om Cook uit haar functie van Fed-bestuurder te zetten.

De voormalige voorzitters van de Federal Reserve Ben Bernanke en Alan Greenspan horen bij de briefschrijvers. Ook oud-ministers van Financiën en economisch adviseurs van zowel de Democratische als Republikeinse partij verzetten zich tegen Cooks ontslag, onder wie Larry Summers en Hank Paulson.

Ze beargumenteren dat de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank in gevaar komt als Trump zijn zin krijgt en Cook per direct mag ontslaan. Dat bedreigt volgens hen ook het vermogen van de Fed om prijzen te stabiliseren en maximale werkgelegenheid te creëren, omdat onafhankelijke centrale banken effectiever kunnen werken.

Hooggerechtshof

De regering-Trump maakte vorige week bekend naar het Hooggerechtshof te stappen om de zaak. Lagere rechtbanken blokkeerden het ontslag van Cook. Zij vinden dat de Fed-bestuurder eerst gehoord moet worden in de rechtszaak waarmee ze haar ontslag aanvecht en geven haar een goede kans voor een overwinning. Trump, die Cook beschuldigt van hypotheekfraude, ging daartegen in beroep.

Volgens de briefschrijvers zou een beslissing om Cook toch direct uit functie te zetten de Fed "blootstellen aan politieke invloeden, wat het vertrouwen van het brede publiek in de onafhankelijkheid van de Fed aantast en daarmee de geloofwaardigheid en effectiviteit van het monetair beleid in gevaar brengt."