Picnic en Flink vallen volgens gerechtshof onder supermarkt-cao

ARNHEM (ANP) - Onlinesupermarkten als Picnic en Flink vallen onder de supermarkt-cao. Tot die conclusie is het gerechtshof in Arnhem gekomen. Concreet betekent dit dat de bedrijven met terugwerkende kracht nog bepaalde toeslagen moeten uitkeren aan zo'n 35.000 medewerkers. Dat kan flink in de kosten lopen.

Over de kwestie wordt al lang gesteggeld. Deze zaak gaat specifiek over de periode 13 september 2022 tot en met 1 juli 2023.

Het hof redeneert dat bedrijven, die online supermarktproducten verkopen en die producten daarna fysiek verzamelen, sorteren en aan huis bezorgen bezig zijn met de exploitatie van een (virtuele) supermarkt. Daarom valt ook een onlinesupermarkt onder de definities van de supermarkt-cao.

Flitsbezorgers

Bestuurder Michiel Al van vakbond FNV reageert verheugd. "De rechter onderstreept opnieuw dat websupers en flitsbezorgers ook supermarkten zijn, zij het in een digitaal jasje."

Picnic won ook al eens een soortgelijke rechtszaak in 2019. Daarna hebben de supermarkten de cao-tekst herschreven.

Onlinesupers

FNV wijst erop dat de rechter in Utrecht vorig jaar al oordeelde dat onlinesupers gewoon winkels zijn. De vereniging E-commerce Nederland, die Picnic en Flink vertegenwoordigt, was in beroep gegaan tegen die uitspraak. Nu laat de organisatie direct weten naar de Hoge Raad te stappen.

E-commerce Nederland benadrukt verder dat de conclusies van het hof alleen over het verleden gaan. De minister van Sociale Zaken heeft in 2024 voor de volgende supermarkt-cao dispensatie verleend aan leden van de vereniging. Er ligt nu een nieuw dispensatieverzoek over de huidige cao. "We hopen dat de minister in zijn beslissing meeneemt dat de toekomst van een aantal innovatieve bedrijven en daarmee duizenden medewerkers in Nederland op de tocht staan."