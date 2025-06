Noodverordeningen Den Haag niet aangepast voor overnachting Trump

DEN HAAG (ANP) - De veiligheidsmaatregelen die in Den Haag zijn genomen rond de NAVO-top hoeven niet te worden aangepast nu de Amerikaanse president Donald Trump in de stad overnacht, en niet in Noordwijk. Dat laat de gemeente weten.

Trump slaapt in de nacht van dinsdag op woensdag in paleis Huis ten Bosch. Op woensdag ontbijt hij daar met koning Willem-Alexander, voordat de president naar de top gaat. Eerder zou Trump in Huis ter Duin in Noordwijk overnachten.

Het Haagse Bos, waar het koninklijke paleis staat, is tijdens de NAVO-top afgesloten van de buitenwereld. Van dinsdag 16.00 uur tot woensdag 11.00 uur mogen alleen deelnemers aan de top in het gebied komen. De doorgaande weg voor het paleis is sinds afgelopen zondag dicht. Dat duurt tot uiterlijk vrijdag. De weg bij de achteruitgang van het paleis is van dinsdagmiddag tot woensdagochtend ook afgesloten.