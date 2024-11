Pilotenvakbond wil dat Corendon en TUI veiligheidsakkoord tekenen

BADHOEVEDORP (ANP) - De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft Corendon en TUI fly opgeroepen zich ook uit te spreken "voor altijd veiliger vliegen". De pilotenvakbond keurt het af dat door bijvoorbeeld vliegtuigbouwer Airbus het idee is geopperd dat er in de toekomst mogelijk minder piloten in de cockpit nodig zijn. Voor VNV is die ontwikkeling aanleiding voor een publiekscampagne.

"De plannen van vliegtuigbouwers om één piloot te vervangen door computers, schaadt het publiek vertrouwen in de luchtvaart en draagt niet bij aan het verhogen van de veiligheid", stelt VNV-voorzitter Camiel Verhagen. "Recent zijn er meerdere serieuze incidenten met vliegtuigen geweest. We moeten juist het vertrouwen verhogen, in plaats van risico's introduceren."

Daarom wil de VNV, samen met vakbonden voor het cabinepersoneel (VNC) en de luchtvaarttechnici (NVLT), dat alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen een speciaal veiligheidsakkoord ondertekenen. Wie dat ondertekent, verbindt zich aan de verantwoordelijkheid alleen nieuwe technologie te accepteren die vliegen bewezen veiliger maakt. Tot nu toe hebben alleen KLM en Transavia hun handtekening onder dit akkoord gezet.

Eerder dit jaar heeft de VNV na plannen van vliegtuigbouwers om een piloot in de cockpit te vervangen "door nog onbewezen technologie", al de website ikwilveiligvliegen.nl gelanceerd. Daar loopt een petitie die in een aantal maanden door 46.000 mensen is ondertekend. De pilotenbond wil die petitie begin volgend jaar aanbieden aan de overheid en vliegtuigbouwers.