Leerdam na succesvolle seizoensstart via VS naar wereldbekers

HEERENVEEN (ANP) - Met twee overwinningen op het kwalificatietoernooi gaat Jutta Leerdam zich richten op het wereldbekerseizoen. De 25-jarige Zuid-Hollandse ziet dit schaatsseizoen vooral als een jaar om beter te worden naar het WK in maart en naar het grote doel in Milaan 2026 waar ze olympisch kampioen wil worden. "Dit is een supergoed begin en dat is heel fijn", zei ze in Heerenveen.

De schaatsster vertrok afgelopen voorjaar bij Jumbo-Visma, het huidige Team Essent. Ze koos voor een eigen begeleidingsstaf, los van een bestaande commerciële schaatsploeg. Kosta Poltavets is haar coach en ze heeft een eigen fysiotherapeut. Daarnaast kan ze meetrainen met het internationale Team Novus van Michel Mulder.

Ook wisselde ze van schaatsschoenen, wat volgens de schaatsster heel nauw luistert. "Dit is de eerste keer dat ik denk dat het werkt", zei ze na haar zege op de 500 meter zaterdag. "Het is heel specifiek, dit is een sport die gaat om millimeters." Volgens Leerdam was het een noodzakelijke stap. "Ik verloor met mijn oude schoenen ook druk en kracht en nu niet. Dat is een voordeel."

Vertrouwen

Over haar nieuwe team heeft ze geen enkele twijfel. "Ik heb er vertrouwen in dat de mensen om me heen me beter gaan maken. Ik merk dat ik weer controle heb en mijn timing terugkrijg", vertelde ze na haar tweede zege in Thialf. "Vanuit dit kan ik steeds wat dieper zitten en extremere dingen doen. Dan kan het nog harder."

Ze wijst erop dat de wereldbekerwedstrijden dit seizoen geen doel op zich zijn. "Het seizoen is lang. Het WK is pas in maart. Ik wil het voor mezelf niet te gecompliceerd maken. Ik wil beter worden en dan door naar het volgende seizoen."

Leerdam gaat later deze maand naar Azië voor de eerste wereldbekers, maar doet dat met een tussenstop in de Verenigde Staten waar haar vriend, de vechtsporter Jake Paul, het komend weekend in Texas opneemt tegen bokser Mike Tyson. "Dat wordt wel pittig en een dubbele jetlag, maar dat vind ik het waard. En ik kan daar gewoon hard trainen. Ik zit sowieso niet stil, ik houd er niet van om niet te trainen. En ik hoef niet te pieken in Japan, maar ik wil er wel goed rijden."