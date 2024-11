Werknemers zorg en horeca hebben vaakst last van ongewenst gedrag

Personeel in de zorg en de horeca ervaart het vaakst ongewenst gedrag op de werkvloer, bijvoorbeeld door seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die het heeft uitgevoerd samen met TNO. Vrouwelijke werknemers ervaren vaker ongewenst gedrag dan mannelijke werknemers.

Volgens het onderzoek gaf vorig jaar 17 procent van alle werknemers (van 15 tot 75 jaar) aan in de afgelopen twaalf maanden met ongewenst gedrag op het werk te maken te hebben gehad. In de zorg meldde 30 procent van de werknemers dit te hebben meegemaakt en in de horeca 20 procent. Werknemers in de landbouw en in de bouw ervaren het juist relatief weinig.

Het CBS zegt dat ruim één op de vijf vrouwelijke werknemers ongewenst gedrag ervaart. Dat is meer dan mannelijke werknemers (13 procent). Daarbij speelt mee dat in de zorg relatief veel vrouwen werken. Ongewenst gedrag komt ook vaker voor onder werknemers die relatief veel contact met anderen zoals collega's, patiënten en klanten hebben tijdens hun werk, zoals in de zorg en horeca.

In de zorg zegt 30 procent van de vrouwelijke werknemers last te hebben van ongewenst gedrag en in de horeca gaat het om 24 procent. In de horeca ervaren vrouwen relatief vaak ongewenste seksuele aandacht.