Plasticklompenmaker Crocs wil verkoop aanjagen met LEGO-schoenen

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 21:30
bijgewerkt om donderdag, 22 januari 2026 om 21:45
anp220126216 1
- LEGO-fans kunnen binnenkort de kenmerkende kleurrijke steentjes van het merk aan hun voeten dragen. De Amerikaanse maker van plastic klompen Crocs is een meerjarige samenwerking aangegaan met de Deense speelgoedfabrikant. Crocs wil dit voorjaar klompen in de vorm van LEGO-steentjes op de markt brengen, in een poging om nieuwe consumenten te trekken.
Volgens kenners heeft Crocs een nieuwe hit nodig nu de snelle groei van een paar jaar terug weg is. Het merk kende een stevige expansie na de coronapandemie, toen comfortabele kleding populairder werd. Zo groeide de omzet in 2022 met meer dan 50 procent. Inmiddels is de situatie heel anders. Analisten verwachten dat de omzet vorig kwartaal met ongeveer 7,5 procent is gedaald.
De nieuwe LEGO-schoenen lijken vooral bedoeld als verzamelobject. Elk paar zal een "LEGO-minifiguur met vier paar eigen miniatuur Crocs-schoenen" bevatten. Ze zijn wereldwijd verkrijgbaar vanaf 16 februari en moeten 150 dollar kosten. Dat is beduidend meer dan de prijs van normale Crocs.
