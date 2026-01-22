Oekraïne: moeilijkste dag voor stroomvoorziening sinds eind 2022

KYIV (ANP/RTR) - De elektriciteitsvoorziening in Oekraïne kende donderdag de grootste problemen sinds de grootschalige stroomuitval in november 2022 door Russische aanvallen. De situatie blijft "uiterst moeilijk", aldus minister van Energie Denys Sjmyhal.

Volgens de bewindsman worden de onderbrekingen veroorzaakt door de voortdurende Russische beschietingen en de schade aan generatoren en transformatoren. De omstandigheden waren het moeilijkst in de hoofdstad Kyiv en omgeving en in de zuidoostelijke regio Dnipropetrovsk. "Vandaag was in Oekraïne de moeilijkste dag voor het elektriciteitsnet sinds de blackout van november 2022", meldde de bewindsman.