Venezuela heft beperkingen voor investeringen in oliesector op

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 21:13
anp220126215 1
CARACAS (ANP/AFP) - De beperkingen op particuliere investeringen in de oliesector van Venezuela worden opgeheven. Het Venezolaanse parlement heeft donderdag voor een voorstel daartoe gestemd. Dat lijkt de weg vrij te maken voor de terugkeer van Amerikaanse oliemaatschappijen.
Afgelopen twee decennia mochten bedrijven alleen opereren in samenwerking met het staatsoliebedrijf PDVSA. Dat Venezolaanse bedrijf stond er bovendien op een meerderheidsbelang te behouden. Het wetsvoorstel, dat door de parlementsleden is aangenomen, staat "particuliere bedrijven die gevestigd zijn in de Bolivariaanse Republiek Venezuela" toe zelfstandig olie te zoeken en te winnen.
Begin deze maand namen de VS de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen. Het land beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de olie-industrie is er al jaren verwaarloosd. Trump wil de productie flink vergroten om de wereldwijde olieprijzen te drukken. Tot nu toe lijken Amerikaanse oliebedrijven echter nog niet heel happig weer flink in Venezuela te investeren.
