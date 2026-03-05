Platenbedrijf achter Taylor Swift gaat toch niet naar Wall Street

HILVERSUM (ANP) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) schort zijn plannen voor een beursgang in de Verenigde Staten op. Volgens het platenbedrijf achter popsterren als Billie Eilish, Taylor Swift en Harry Styles is er momenteel te veel onzekerheid op de markt. Dat zorgt volgens de onderneming, met hoofdkantoor in Hilversum, voor een aanzienlijke verstoring in de eigen waardering.

In een persverklaring bij de jaarcijfers zei Universal donderdag niet in detail welke onrust het precies bedoelde. De laatste dagen zorgt de oorlog in Iran voor veel tumult op de aandelenmarkten. Eerder zorgde onder meer de door de Amerikaanse president Donald Trump ontketende handelsstrijd al voor veel onzekerheid. Sinds afgelopen zomer is de beurskoers van Universal ook behoorlijk gedaald.

Het bedrijf dat is genoteerd aan de beurs in Amsterdam diende in de zomer nog documenten in bij beurstoezichthouder SEC voor de stap naar Wall Street. Daarmee gaf Universal gehoor aan een oproep van de activistische belegger Bill Ackman, die vond dat het bedrijf beter in New York op de beurs kon zitten.