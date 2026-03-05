ECONOMIE
CARE: paniek in Beiroet na evacuatieoproep Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 19:23
BEIROET (ANP) - In de zuidelijke buitenwijken van Beiroet is paniek ontstaan na de evacuatieoproep van Israël, ziet hulporganisatie CARE. Woningen, ziekenhuizen en opvanglocaties worden zo snel mogelijk ontruimd. Dat gaat echter moeizaam, omdat de twee belangrijkste uitvalswegen vol staan. De Israëlische krijgsmacht suggereerde donderdag dat een grote escalatie dreigt in het Israëlische offensief tegen Hezbollah.
Volgens CARE verslechtert de humanitaire situatie snel. Medewerkers van de hulporganisatie moesten halsoverkop evacueren. "Ondanks de evacuatie gaat de hulpverlening door, maar onder steeds moeilijkere omstandigheden."
Woensdag riep Israël de bevolking in het zuiden van Libanon al op naar het noorden te vertrekken. CARE ziet dat opvanglocaties in het land overvol raken, omdat steeds meer gezinnen vluchten voor het geweld.
De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich zei donderdag dat de zuidelijke wijken in Beiroet net als delen van Gaza verwoest zullen worden.
