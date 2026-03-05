Iran: ruim 500 raketten afgevuurd sinds oorlog met VS en Israël

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran zegt sinds het begin van de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël meer dan vijfhonderd raketten te hebben afgevuurd, net als zeker tweeduizend drones. Dat meldt persbureau Fars. Ongeveer 40 procent van de aanvallen zou gericht zijn geweest op Israëlische doelen.

Nadat de VS en Israël zaterdagochtend begonnen met het bombarderen van Iran, is dat land bezig met vergeldingsaanvallen in het Midden-Oosten. 60 procent van de afgevuurde raketten en drones was volgens Iran gericht op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder andere Bahrein. Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de afgelopen dagen aanvallen gemeld.