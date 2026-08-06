Plusje voor AEX-index, SBM Offshore fors hoger na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een plusje gesloten. Bij de bedrijven in de hoofdgraadmeter was de maritieme oliedienstverlener SBM Offshore een sterke stijger na goed ontvangen cijfers en vooruitzichten.

De AEX eindigde 0,1 procent hoger op 1112,47 punten, wat nipt onder het nieuwe slotrecord van 1112,49 punten van dinsdag is. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote bedrijven op het Damrak, steeg licht tot 1114,03 punten. De DAX in Frankfurt klom iets en de CAC 40 in Parijs won 0,4 procent. De FTSE 100 in Londen zakte 0,2 procent.

SBM Offshore ging bijna 12 procent omhoog. Het bedrijf bouwt drijvende olie- en gasproductieplatforms die worden verkocht en verhuurd aan oliemaatschappijen zoals ExxonMobil en Petrobras. SBM Offshore verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar na een sterke eerste jaarhelft waarin het bedrijf de omzet zag verdubbelen. Ook de totale orderportefeuille liep verder op.