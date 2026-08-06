ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Le Court wint zesde etappe Tour de France Femmes, Pieterse derde

Sport
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 18:15
anp060826179 1
TOURNON-SUR-RHÔNE (ANP) - Kimberley Le Court heeft de zesde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster uit Mauritius van AG Insurance-Soudal was de beste in de heuvelachtige etappe over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. Cédrine Kerbaol uit Frankrijk werd tweede, voor de Nederlandse bolletjestruidraagster Puck Pieterse.
De klassementsvrouwen deden het, een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux, relatief rustig aan. Een sterke groep aanvallers streed een halve minuut voor de groep met de gele trui om de ritzege.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading