PME verhoogt pensioenen volgend jaar met 2,8 procent

DEN HAAG (ANP) - PME, het pensioenfonds voor de metaal- en technologische industrie, verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari met 2,8 procent. Daardoor krijgen ongeveer 170.000 gepensioneerden vanaf begin volgend jaar een hoger bedrag op hun bankrekening.

Voorzitter van het uitvoerend bestuur Alae Laghrich meldt dat dit het vijfde jaar op rij is dat PME de pensioenen verhoogt. Dat kan dankzij de momenteel "sterke" financiële positie van het fonds. "Tegelijkertijd realiseer ik me dat de inflatie in de afgelopen jaren hoog is geweest en dat dit voor veel mensen betekent dat dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen, flink duurder zijn geworden." De verhoging compenseert volgens het fonds de inflatie tussen juli 2024 en juli 2025.

De zogeheten dekkingsgraad van PME is eind oktober gestegen naar 125,2 procent. Dat betekent dat het fonds voor elke 100 euro die het nu en later aan pensioenen moet uitkeren, 125,20 euro in kas heeft. Daarmee is dit percentage toegenomen vergeleken met een maand eerder. Bestuurder Eric Uijen verwachtte vorige maand al dat de pensioenen bij PME omhoog zouden kunnen als de dekkingsgraad op niveau blijft.

Nieuw pensioenstelsel

De ruim 450.000 werknemers die nu pensioen opbouwen bij PME of dit in het verleden hebben gedaan en recht hebben op hun toen opgebouwde pensioen, zien de verhoging in februari terug op hun pensioenoverzichten. De premie blijft op hetzelfde percentage.

PME wil op 1 januari 2027 overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Laghrich zegt erop te vertrouwen deze datum te halen.