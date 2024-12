Poetin geeft lokaal bedrijf controle over onderdeel AB InBev

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Plannen van 's werelds grootste brouwer AB InBev om zijn Russische activiteiten van de hand te doen zijn gedwarsboomd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een lokaal bedrijf de controle gegeven over een samenwerking tussen AB InBev en de Turkse brouwer Anadolu Efes. De twee brouwers werken al langer samen in Rusland, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne wil het in Leuven gevestigde concern het land verlaten.

In oktober hadden Anadolu Efes en AB InBev afgesproken om hun belangen in de Russische en Oekraïense activiteiten te ruilen. De Turkse brouwer zou daarmee de enige eigenaar worden van de Russische activiteiten en AB InBev zou de Oekraïense tak overnemen. AB InBev wilde eerder de controle over beide activiteiten aan de Turkse brouwer verkopen, maar Rusland maakte bezwaar tegen dat plan.

Poetin heeft tijdelijk alle aandelen van AB InBev-Efes Russia aan een lokale onderneming gegeven, zo luidt een presidentieel decreet.

Het is nu onduidelijk of AB InBev, de brouwer achter onder meer Hertog Jan en Jupiler, uiteindelijk het land zal kunnen verlaten. Veel andere westerse bedrijven hebben dat al gedaan. Ook is onduidelijk wat de status is van het Oekraïense deel van de deal.