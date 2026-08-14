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Pokémon Pokopia in ruim vier maanden dik 5 miljoen keer verkocht

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 12:12
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KYOTO (ANP/BLOOMBERG) - Het spel Pokémon Pokopia voor de Nintendo Switch 2 is in iets meer dan vier maanden ruim 5 miljoen keer verkocht. Dat heeft Nintendo vrijdag bekendgemaakt. Beleggers op de beurs in Japan reageerden direct enthousiast. Ze hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit in huis heeft, die ook de verkopen van spelcomputer Switch 2 zou kunnen aanjagen.
Pokémon Pokopia is een zogenoemde levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon daarin. Het spel is vergelijkbaar met Animal Crossing: New Horizons, dat in de coronaperiode erg populair was onder gamers. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht.
Op de beurs werd Nintendo vrijdag zo'n 7 procent meer waard. Het aandeel profiteerde ook van nieuws van persbureau Reuters dat het bedrijf van plan is om zijn consoles dit jaar ook in Indonesië op de markt te brengen. Volgens een analist van Toyo Securities is dit een stap die Nintendo's wereldwijde expansie kan aanjagen.
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