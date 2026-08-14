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Van der Plas ziet bedrukte sfeer na 'verschrikkelijk ongeluk'

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 12:07
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DEN BOSCH (ANP) - Toen bij het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch doordrong dat er een dodelijke aanrijding was gebeurd in een file die was ontstaan door tractoren werd de sfeer daar bedrukt. Zo omschrijft Caroline van der Plas, grondlegger van boerenpartij BBB, de stemming. Ze is in Den Bosch om mee te doen aan de demonstratie.
Van der Plas spreekt van "een verschrikkelijk ongeluk" en zegt dat de organisatoren van het protest hebben besloten geen muziek meer te draaien. Ook politici als Gidi Markuszower en Hidde Heutink (Groep Markuszower) wonen de demonstratie in Den Bosch bij. Zij hebben nog niet gereageerd op het dodelijke ongeluk.
De aanrijding met vier auto's gebeurde op de A59 bij Heesch, in de richting van Den Bosch. Zeker twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen.
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