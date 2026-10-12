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Politie: nog geen strafbaar feit vastgesteld bij Albert Heijn

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - De politie en Albert Heijn (AH) staan met elkaar in contact, nadat het bedrijf zondag te maken kreeg met een cybersecurityincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. "Tot op dit moment is nog geen strafbaar feit vastgesteld", aldus de politiezegsman.
De woordvoerder wilde niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime. AH maakte maandag bekend dat de sites sinds zondag kampen met een "IT-incident", waardoor een aantal systemen uit voorzorg is uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice van de keten zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels zijn wel open.
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