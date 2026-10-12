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Premier Canada vraagt eenheid in aanloop naar referendum Alberta

Samenleving
door anp
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OTTAWA (ANP/AFP) - De Canadese premier Mark Carney heeft opgeroepen tot nationale eenheid in aanloop naar een referendum in Alberta. In die olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid.
"Canada wordt geconfronteerd met reële bedreigingen voor onze economie, onze veiligheid en onze manier van leven", zei de premier in een video. "We moeten sterk zijn, en samen staan we sterker."
In Alberta bestaat een separatistische beweging die het gebied wil afscheiden van Canada. Separatisten hebben bijvoorbeeld kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector of zorgen over migratie.
Proces
Het referendum vindt plaats op 19 oktober en zal niet meteen leiden tot afscheiding. Kiezers stemmen onder meer over de vraag of ze deel van Canada willen blijven uitmaken of het proces willen beginnen om een definitief referendum te houden.
Volgens peilingen hebben separatisten nog een inhaalslag te maken. Slechts een kwart van de bevolking zou voor afscheiding zijn.
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