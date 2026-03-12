Politie treedt op bij Brusselse vakbondsbetoging

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Tijdens de Belgische nationale vakbondsbetoging in Brussel zijn vijftig mensen afgevoerd, meldt de Brusselse politie. Aan de manifestatie deden volgens de politie ongeveer 80.000 mensen mee. Die verliep volgens de politie over het algemeen vreedzaam.

De demonstratie richtte zich tegen hervormingen van de regering van premier Bart De Wever over pensioenen en sociale zekerheid. De betoging begon rond 11.00 uur en werd rond 14.00 uur afgesloten. Omstreeks 12.00 uur richtte een groep zich tegen een bankgebouw, in de buurt van metrostation Madou.

De afgelopen drie dagen staakte het Belgische spoorpersoneel. Donderdag kwam daar een staking bij op Brussels Airport en het openbaar vervoer in Brussel en Vlaanderen. Ook medewerkers van het onderwijs, kinderopvang en afvalophaaldiensten legden het werk neer.