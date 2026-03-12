Trump verwelkomt stijging olieprijs door oorlog tegen Iran

WASHINGTON (ANP) - De stijging van de olieprijs door de oorlog tegen Iran doet de Verenigde Staten juist goed, stelt president Donald Trump. De VS verdienen zo meer aan hun eigen olie, pareerde hij nu de zorgen over de wereldeconomie en hogere inflatie in binnen- en buitenland groeien.

"De VS zijn veruit de grootste olieproducent ter wereld", memoreert Trump op Truth Social. "Dus als de prijzen omhooggaan verdienen we een hoop geld." Economen waarschuwen dat de wereldeconomie verstoord raakt doordat de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en de vergeldingsacties van dat land de aanvoer van olie en gas uit de Golfregio platleggen. Niet alleen de prijzen van fossiele brandstoffen lopen op, maar ook die van alle goederen en diensten waarvoor die nodig zijn. De hoge inflatie is de grootste kopzorg van veel Amerikanen.

De VS doen mee aan een reddingsactie van tientallen landen die de prijsstijgingen willen dempen met een greep in hun noodvoorraden olie.