Dodental door Russische aanvallen in Oekraïne loopt op

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 13:59
KYIV (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot zeker achttien. Meer dan honderd mensen raakten gewond, melden de Oekraïense autoriteiten.
Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag zware aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, met Kyiv als belangrijkste doelwit. Volgens nieuwssite The Kyiv Independent gaat het om een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de grootschalige oorlog in 2022.
Zelensky riep na de aanvallen op X op tot een sterke Europese luchtverdediging, "zodat deze oorlog eindelijk tot een einde kan worden gebracht". Ook benadrukte hij de noodzaak van Amerikaanse militaire steun.
Frankrijk heeft de Russische aanvallen veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op X dat Moskou met de aanvallen "diepe minachting voor vredespogingen" toont.
