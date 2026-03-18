Pomphouders: omzet tankstations keldert door hoge benzineprijzen

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 10:52
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse tankstations zagen hun omzet de afgelopen weken met gemiddeld 10 tot 20 procent dalen als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen. Dat zegt Martin van Eijk, voorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie van tankstations Drive. Vooral in de grensstreken en bij tankstations langs de snelweg is het volgens hem opvallend rustig.
"Bij de grens is het nog veel extremer: de omzet daalt daar met 40 tot 50 procent, het geld vloeit weg naar het buitenland. Mensen doen veel moeite om de grens over te steken om te tanken, soms compleet met jerrycans", aldus Van Eijk.
In België over de grens ontstaan volgens hem lange rijen bij tankstations. "En Belgen zijn het spuugzat. Op de wegen zien we daardoor flinke verkeersopstoppingen", vervolgt de voorzitter. Ook de goedkopere tankstations in Nederland zien hun inkomsten volgens hem afnemen.
Drive riep de overheid eerder al op de accijnskorting op brandstof weer te verhogen of de btw te verlagen vanwege de flink gestegen prijzen aan de pomp.
