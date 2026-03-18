Veel meer financieringsaanvragen Warmtefonds om hogere gasprijzen

HILVERSUM (ANP) - De gestegen gasprijzen zorgen ervoor dat veel meer huiseigenaren financiering aanvragen voor het energiezuiniger maken van hun woning. Het Nationaal Warmtefonds zegt de afgelopen twee weken ruim een derde meer aanvragen te hebben ontvangen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het fonds biedt huiseigenaren leningen tegen gunstige voorwaarden, zodat ze bijvoorbeeld hun huis beter kunnen isoleren, zonnepanelen kunnen plaatsen of een warmtepomp kunnen aanschaffen. Daardoor kunnen ze hun energierekening structureel verlagen. Sinds de Iranoorlog die eind februari begon, zijn de energieprijzen fors gestegen. Dat zorgt bij veel huishoudens voor onzekerheid, zegt bestuurslid Katinka Huijberts van het Nationaal Warmtefonds.

Huiseigenaren met een inkomen tot 60.000 euro kunnen bij het fonds in aanmerking komen voor een lening zonder rente. Van 2013 tot en met eind 2025 zijn 153.000 woningen via het fonds verduurzaamd en 2,1 miljard euro aan leningen verstrekt.