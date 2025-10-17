Pompstations hopen dat legitimatie bij tabaksverkoop zal wennen

VOORBURG (ANP) - De brancheverenigingen van pompstations hopen dat medewerkers nog even volhouden met het controleren van de legitimatie van alle tabakskopers. Zij erkennen dat de oplopende agressie het tegenovergestelde is van het doel van de ingevoerde maatregel, maar hopen dat klanten eraan gaan wennen.

Sinds 1 oktober vragen brancheverenigingen VEMOBIN, NOVE en Drive hun leden de legitimatie te controleren van alle klanten die tabak kopen op tankstations. Wettelijk hoeft dat alleen bij jongeren, maar daardoor ontstond al steeds meer agressie. Sinds de invoering van de algehele check loopt de agressie echter alleen maar op, bevestigt branchevereniging Drive na berichtgeving van RTV Oost.

"Dit is het tegenovergestelde van wat we wilden, maar we willen nog steeds graag naar het punt toe dat het normaal wordt. Als helaas blijkt dat het niet kan, gaan we ook niet zeggen dat het koste wat het kost moet", zegt Drive-voorzitter Martin van Eijk.

Agressie

De vereniging hoort vanuit een deel van de ongeveer 1700 aangesloten benzine- en laadstations dat het beleid niet vol te houden is. "Dan vragen wij ze dat alsnog te doen. Maar als het echt niet lukt, is het het niet waard om meer agressie op te roepen. Dan snappen wij als ze het niet meer altijd doen. Het komt nu ook nog in het nieuws en dan wordt het nog erger", zegt Van Eijk.

Ook branchevereniging BOVAG steunt het beleid. "Op het moment zitten we in een transitiefase waarin deze ID-plicht het nieuwe normaal moet worden. Dat is voor iedereen even wennen en wij vinden het belangrijk om de rust te bewaren", laat een woordvoerder weten.