Tennissters Lamens, Rus, Koevermans en Schuurs spelen in BJK Cup

AMSTELVEEN (ANP) - Billie Jean King Cup-captain Elise Tamaëla heeft Suzan Lamens, Arantxa Rus, Anouk Koevermans en Demi Schuurs geselecteerd voor de play-offs in het landentennis tegen India en Slovenië. Die worden van 14 tot en met 16 november gespeeld in het Indiase Bengaluru. Dat heeft de tennisbond bekendgemaakt.

Nederland speelt in India om in de Wereldgroep van de Billie Jean King Cup te blijven."We hebben een sterke en hechte ploeg die er alles aan zal doen om onze plek in de Wereldgroep te behouden. De omstandigheden in India zijn uitdagend, maar met onze ervaring, vechtlust en teamspirit hebben we er alle vertrouwen in dat we goed kunnen presteren", aldus Tamaëla.

Ook kopvrouw Suzan Lamens kijkt uit naar de ontmoeting. "Het is altijd een eer om voor Nederland uit te komen. We weten dat het in India een flinke uitdaging wordt, maar juist dat maakt het extra bijzonder. We hebben een hecht team, we gaan er vol voor en willen laten zien wat we als ploeg kunnen neerzetten."