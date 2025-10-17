Bontenbal denkt boerenstem te trekken met 'eerlijk verhaal'

DEN HAAG (ANP) - CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal denkt dat hij veel stemmen van boeren terugkrijgt ten opzichte van vorige verkiezingen, omdat hij een eerlijk verhaal vertelt. Volgens hem heeft het geen nut om "met de vuist op tafel te slaan" en heeft de huidige regering daar weinig mee bereikt het afgelopen jaar.

Bontenbal zei na een interview van TC Tubantia op de Universiteit Twente dat er direct maatregelen genomen moeten worden om de stikstofuitstoot te verminderen en het probleem op te lossen. Volgens hem moet die aanpak beginnen bij de natuurgebieden de Veluwe in Gelderland en de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg.

"Als overheid kun je zones om die gebieden instellen en in gesprek gaan met boerenbedrijven binnen die zones om te vragen of ze het anders kunnen doen." Daar moet binnen een paar maanden een fonds voor opgericht kunnen worden, aldus Bontenbal. Volgens de CDA-leider zijn de meeste plannen al gemaakt en liggen die al op het ministerie.