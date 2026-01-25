ECONOMIE
Poolse minister zegt geen haast te maken met invoering euro

Economie
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 10:21
anp250126043 1
LONDEN (ANP) - Polen maakt geen haast met de invoering van de euro, zegt de minister van Financiën van het land Andrzej Domański. Het Oost-Europese lid van de Europese Unie heeft de eenheidsmunt niet per se nodig omdat de economie al hard groeit, beargumenteerde hij in een interview met de Financial Times (FT).
"De publieke opinie helt meer naar de zloty, maar de belangrijkste redenen dat we nu niet aan de invoering van de euro werken zijn economisch van aard en gaan niet over de Poolse politiek", zei Domański tegen de zakenkrant. "Twee jaar geleden maakte ik me enigszins zorgen dat Polen achterbleef binnen de EU en buiten de eurozone, maar nu zit Polen duidelijk in de toplaag en ik zie geen sterke argumenten voor het verlaten van onze eigen munt."
"Onze economie doet het duidelijk beter dan de meeste eurolanden", vervolgde hij. "We hebben meer en meer gegevens, onderzoek en argumenten om de Poolse zloty te houden."
