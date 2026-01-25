ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van rugpijn tot stress: wat yoga wél doet (en niet)

Wetenschap
door Nina van der Linden
zondag, 25 januari 2026 om 10:22
19088171-ccae-4ca6-ae59-47b38954f839
Wie een willekeurige yogastudio binnenloopt, krijgt al snel de indruk dat yoga overal goed voor is: van rugpijn tot depressie, van astma tot diabetes. Toch waarschuwen serieuze onderzoekers dat yoga geen wondermiddel is, maar een aanvullende therapie met duidelijke grenzen.​
Uit meta-analyses blijkt dat yoga
  • een matig tot sterk effect heeft op chronische lage‑rugpijn; patiënten ervaren minder pijn en functioneren beter in het dagelijks leven.
  • Voor depressie en diabetes type 2 zijn de effecten kleiner, maar meetbaar: sommige studies laten een verbetering van stemming en een betere regulatie van de bloedsuiker zien, al is het bewijs daar nog versnipperd.
De Indiase onderzoeker Shirley Telles vat het nuchter samen: “Heilingen durch Yoga sind unwahrscheinlich … Yoga sei aber wirksam, wenn es darum gehe, Krankheiten zu bewältigen.”
De kern lijkt te zitten in stress- en emotieregulatie. Ademtechnieken in yoga activeren de nervus vagus, de “ontspanningszenuw” van het parasympathische systeem, waardoor hartslag en cortisol dalen en het lichaam overschakelt van alarm naar herstel. Dat effect laat zich niet alleen voelen bij volwassenen met burn-outklachten, maar ook bij jongeren, waar yogaprogramma’s gepaard gaan met minder angst en betere veerkracht.​​
Is yoga daarmee meer dan sporten plus een beetje ontspanning? Onderzoekers als Sat Bir Singh Khalsa van Harvard stellen dat juist de combinatie van houdingen, adem, ontspanning en meditatie een extra effect geeft. Tegelijk blijft de wetenschap streng: er is geen bewijs dat yoga kanker geneest of ernstige hartziekten voorkomt, en veel studies hebben methodologische zwaktes.
Yoga is dus geen esoterisch geneesritueel, maar ook niet “gewoon gymnastiek”. Het is een praktisch instrument om beter met stress, pijn en jezelf om te gaan – zolang je de beloften nuchter houdt en het liefst combineert met reguliere zorg.

Lees ook

Zeven soorten rust die je nodig hebtZeven soorten rust die je nodig hebt
Puppy yoga is de nieuwe hype in AmsterdamPuppy yoga is de nieuwe hype in Amsterdam
Moet Yoga verboden worden?Moet Yoga verboden worden?
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

ANP-444089836

De menukaart die je rekening leegtrekt: waarom je nooit zomaar een QR-code vmoet scannen

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

ANP-543101512

Elke dag seks: hoe realistisch is dat?

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

Loading