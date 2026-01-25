ECONOMIE
Tennisster Gauff naar kwartfinale van Australian Open

Sport
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 9:10
anp250126041 1
MELBOURNE (ANP) - Coco Gauff staat in de kwartfinale van de Australian Open. De 21-jarige Amerikaanse versloeg Karolina Muchova uit Tsjechië op de Margaret Court Arena: 6-1 3-6 6-3.
"Het was lastig om tegen haar te spelen", zei de winnares van Roland Garros (2025) en US Open (2023). "Ze speelt met veel variatie en ik was soms iets te passief. Toch ben ik heel blij met deze zege."
Gauff stuit in de kwartfinale op de winnares van de wedstrijd tussen Elina Svitolina uit Oekraïne of de Russin Mirra Andrejeva.
