Porsche wil miljarden besparen, krimpt dealernetwerk in China

STUTTGART (ANP/RTR) - Sportwagenfabrikant Porsche wil de komende jaren miljarden besparen na een trager dan verwachte overstap naar elektrische auto's en aanhoudende zwakte in de Chinese markt. Een van de besparingsmaatregelen is het inkrimpen van het dealernetwerk in China, maakte het Duitse concern bekend.

Porsche zag zowel de omzet als winst dalen in het afgelopen kwartaal. De verkopen daalden met meer dan 5 procent tot 28,6 miljard euro, terwijl de operationele winst met ruim een kwart afnam. Financieel directeur Lutz Meschke zei in een toelichting op de cijfers dat Chinese autofabrikanten de markt voor elektrische voertuigen in eigen land domineren, vooral door lagere productiekosten.

Hoewel de bestuurder aangaf dat het derde kwartaal het zwakste van 2024 was, waarschuwde hij dat de verkoop in China ook volgend jaar laag zal blijven. "Het is onrealistisch om te verwachten dat China terugkeert naar de niveaus die we eerder zagen", aldus Meschke.