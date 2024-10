Hezbollah vuurt raketten af op Israël in nasleep aanval op Iran

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Libanese groepering Hezbollah heeft zaterdag tientallen projectielen afgevuurd op Israël, meldt het Israëlische leger. Aan het begin van de middag waren er al ongeveer tachtig projectielen vanuit Libanon over de grens met Israël geschoten.

Hezbollah heeft de aanval bevestigd en zegt dat het raketten heeft afgevuurd op een inlichtingencentrum in het noorden van Israël en drones op een luchtmachtbasis in het zuiden. Hezbollah zegt dat ook woonwijken in het noorden van Israël doelwit waren.

In Libanon zelf kwam zaterdag een Israëlische raket terecht op een medisch centrum, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Daardoor kwam een hulpverlener om het leven die banden had met Hezbollah. Vijf anderen in het centrum raakten gewond.

Aanvallen

In de nacht van vrijdag op zaterdag voerde Israël aanvallen uit op militaire doelen in Iran, de belangrijkste bondgenoot van Hezbollah. Daarmee wilde het de Iraanse aanval op Israël van 1 oktober wreken. Twee Iraanse soldaten kwamen vrijdagnacht om het leven. De materiële schade lijkt beperkt.

Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben Iran opgeroepen om niet terug te slaan en de geweldcyclus in de regio te doorbreken.