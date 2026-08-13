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Passagierstrein ontspoord in zuiden van Engeland

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 19:55
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LEWES (ANP) - In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. Er zijn geen doden of zwaargewonden, melden Britse media als de BBC, Sky News en The Guardian.
De trein raakte van het spoor bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor, aldus Sky News. Op beelden lijkt te zien dat passagiers boven op die omgekieperde wagons staan. De hulpdiensten hebben mensen opgeroepen het gebied te mijden.
Inmiddels zijn alle passagiers uit de trein gehaald.
Het is nog niet duidelijk wat het ongeluk heeft veroorzaakt. Minister van Transport Heidi Alexander schreef op X "diep bezorgd" te zijn over het incident. De nationale spoorbeheerder sprak van een "zware verstoring" en waarschuwde dat reizigers de komende uren rekening moeten houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
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