Asielopvang weegt volgens rechter zwaarder dan belang omwonenden

LELYSTAD (ANP) - De rechter heeft woensdag vastgesteld dat het maatschappelijk belang om humanitaire opvang voor asielzoekers te regelen zwaarder weegt dan het belang van omwonenden om inspraak te hebben in die beslissing. Dat is de conclusie nadat dertien omwonenden en ondernemers de tijdelijke opvang van 110 asielzoekers in het leegstaande gemeentehuis in Loosdrecht probeerden te voorkomen.

Zij stellen onder meer dat de nood niet zo hoog kan zijn dat de beslissing tot opvang in een werkweek genomen is. Het pand staat al langere tijd leeg en de fusie van gemeenten Wijdemeren en Hilversum is al twee jaar bekend. Het COA, dat in augustus 7900 plekken te weinig denkt te hebben, werpt daartegen in dat "de nood echt extreem hoog is, iedere plek die we vandaag kunnen realiseren is strikt noodzakelijk".

De rechter gaat daar dus in mee. Hoewel hij het belang van inwoners om inspraak te hebben in zo'n beslissing zwaar vindt wegen, stelt hij het belang dat mensen niet buiten moeten slapen daarboven. Zeker wanneer de opvang tijdelijk is zoals in Loosdrecht, namelijk zes maanden, en voor een overzichtelijke groep van 110 mensen. Dat de nood hoog is, blijkt volgens hem bovendien uit een recente brief van asielminister Bart van den Brink (CDA), waarin hij gemeenten met spoed vroeg om noodopvang.

Wijdemeren verwacht de eerste mensen begin mei. Dat is later dan gedacht; oorspronkelijk zouden woensdag al asielzoekers naar Loosdrecht komen. Nadat dit plan werd aangekondigd vorige week, waren er maandag- en dinsdagavond demonstraties die na geweld werden beëindigd door de politie. Een petitie die oproept het opvangbesluit te herzien, is in vier dagen ruim 4100 keer ondertekend.