Man met 91.000 euro en heroïne aangehouden na steekproefcontrole

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden die 3 kilo heroïne en 91.000 euro op zak had. De man werd donderdagavond bij toeval gecontroleerd bij de metrohalte Marconiplein, waar de politie bezig was met preventief fouilleren. De politie maakte de aanhouding van de 46-jarige Rotterdammer maandag bekend.

Bij preventief fouilleren worden mensen willekeurig geselecteerd. Vooraf wordt afgesproken hoe dat gebeurt, aldus de politie, bijvoorbeeld iedere derde persoon die door de metropoortjes gaat.

De drugs en het geld dat de man bij zich had, zijn in beslag genomen. De Rotterdammer wordt later maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

In Rotterdam mag de politie in een aantal gebieden preventief fouilleren, waaronder in het stadsdeel Delfshaven waar het Marconiplein ligt. De gemeente wil daarmee het wapenbezit in de stad terugdringen.