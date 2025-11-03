ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man met 91.000 euro en heroïne aangehouden na steekproefcontrole

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 9:21
anp031125063 1
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden die 3 kilo heroïne en 91.000 euro op zak had. De man werd donderdagavond bij toeval gecontroleerd bij de metrohalte Marconiplein, waar de politie bezig was met preventief fouilleren. De politie maakte de aanhouding van de 46-jarige Rotterdammer maandag bekend.
Bij preventief fouilleren worden mensen willekeurig geselecteerd. Vooraf wordt afgesproken hoe dat gebeurt, aldus de politie, bijvoorbeeld iedere derde persoon die door de metropoortjes gaat.
De drugs en het geld dat de man bij zich had, zijn in beslag genomen. De Rotterdammer wordt later maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.
In Rotterdam mag de politie in een aantal gebieden preventief fouilleren, waaronder in het stadsdeel Delfshaven waar het Marconiplein ligt. De gemeente wil daarmee het wapenbezit in de stad terugdringen.
loading

POPULAIR NIEUWS

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

Loading