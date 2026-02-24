PostNL krimpt postbezorging in, volgens FNV 2000 bezorgers minder

DEN HAAG (ANP) - PostNL verwacht de komende tijd met veel minder postbezorgers te werken. Volgens vakbond FNV gaat het om een krimp met 2000 tot 3000 banen, bevestigt vakbondsbestuurder Pieter Beuzenberg na een bericht van het FD. Vanaf juli mag PostNL langer doen over het bezorgen van post en daardoor zijn er minder bezorgers nodig.

Het bedrijf denkt dat de daling op te vangen is door vertrekkende medewerkers van de posttak niet te vervangen en minder uitzendkrachten in te huren. Het verloop onder de bijna 14.000 postbezorgers is groot. Volgens een woordvoerder wisselen jaarlijks meer dan een op de drie postbezorgers van baan: "Daardoor verwachten we vooral dat we de mensen die bij ons willen blijven werken nog steeds hard nodig zullen hebben."

PostNL kampt al jaren met een daling van de hoeveelheid post. Daardoor krimpt de postbezorgingstak ook al jaren, wat volgens het bedrijf ook met natuurlijk verloop was op te vangen.

PostNL vermindert ook het aantal ophaalpunten voor post, wat voor medewerkers kan betekenen dat ze langer naar hun werk moeten reizen.